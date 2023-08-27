برشلونة يهزم فياريال في مباراة هجومية بالدوري الإسباني

اقتنص فريق برشلونة انتصارا مهما ومثيرا بنتيجة (4-3) من نظيره فياريال، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتألق لاعبو برشلونة في هذا اللقاء حيث سجلوا أربعة أهداف، جاءت عبر جافي، فرينكي دي يونج، فيران توريس، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (13، 15، 68، و71) على التوالي. من جهة أخرى، تمكن لاعبو فياريال من تسجيل ثلاثة أهداف عبر خوان فويث، وألكسندر سورلوث، وأليخاندرو بايينا في الدقائق (26، 40، و50).

وشهد الشوط الأول، بداية قوية من فياريال حيث سجلوا هدفا سريعا سجل ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل، ورغم ذلك استمرت المباراة في تقديم أحداث مشوقة. سجل جافي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 13، وأضاف دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 15، لكن فياريال لم يستسلم، حيث سجل فويث هدفهم الأول في الدقيقة 26، وتعادلوا في النتيجة. وبعد ذلك، تبادل الفريقان الأهداف لينتهي الشوط برصيد 2-2 بنهاية الشوط الأول.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.