الأهلي يؤدي تدريبه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى النمسا "صور"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الاخير بالقاهرة مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية والمشاركة في كأس العالم للأندية.
وتسافر بعثة الأهلي غدا الاثنين إلى النمسا لدخول معسكر خارجي حتي يوم 6 سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي والحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.
وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الفني خلال تدريبات الكرة، فيما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.
وأدى الفريق مرانه اليوم على فترتين وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني قبل السفر غدًا إلى النمسا، لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر في إطار التحضيرات للموسم المقبل.
وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.