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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مركز الأعاصير الأمريكي: العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

العاصفة المدارية
العاصفة المدارية إداليا
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قال المركز الوطني الأمريكى للأعاصير الأحد، إن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومترًا تقريبًا بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف المركز أن العاصفة التي اشتدت قوتها بعدما كانت منخفضًا مداريًا، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومترًا في الساعة ويمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي "تشير البيانات التي جمعها طائرة لمراقبة الأعاصير تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن المنخفض المداري تن (10) اشتد ليصبح العاصفة المدارية إداليا".

المكسيك الارصاد الجوية ميامي