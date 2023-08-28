تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأثنين الموافق 28 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

أحرص يا عزيزي في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية. وتخلص مما يشغلك يوميًا ولا يريحك منذ زمن. تحرر من المضايقات أيضًا التي عكرت حياتك منذ زمن. قم بإنهاء جميع الأعمال المُعلقة وتخلص من جميع الالتزامات القديمة التي لم تعد متعلقة بك.

برج الثور

سوف تتزايد المشاكل والعقبات التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

برج الجوزاء

لا تندهش يا عزيزي اذا شعرت اليوم بأنك متوعك الصحة، سيء المزاج ومشوش. يفضل أن ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك. ستعيش فترات تملؤها الحيوية والارتخاء. لا تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام الآخرين خاصة في العاملين بالمصالح العامة أو أمام رؤسائك.

برج السرطان

من الناحية الصحية ابتعد عن الأطعمة الدسمة في فصل الصيف، سوف تواجه اليوم يا عزيزي بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك.

برج الأسد

لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي يا عزيزي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر جيدًا في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها.

برج العذراء

إن الوقت مناسب لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف.

برج الميزان

أنت الآن يا عزيزي متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. سوف يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

برج العقرب

اليوم أنت متفق أخيرًا مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك. من الناحية المهنية في العمل، سوف يطلب منك الزملاء النصيحة، وكذلك الحال في حياتك الخاصة. تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات.

برج القوس

كل شيء سهل في الوقت الحالي يا عزيزي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. ولا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

برج الجدي

يمكنك يا عزيزي إحراز التقدُم إذا قمت بالتحول من الأساليب القديمة المعروفة إلى أخرى جديدة، وسوف يساعدك ذلك على النجاح في مستقبلك المهني. قد تجد دعمًا غير متوقع من الزملاء المتفتحين فيما يخص أسلوب جديد.

برج الدلو

من الناحية الصحية حاول تجنب الأطعمة الحارة لأنك تعاني من القولون، سوف يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

برج الحوت

أنت تحمل حملًا ثقيلًا من المشكلات الكبيرة يا عزيزي؛ وابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.