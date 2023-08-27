نهائي البطولة العربية.. يد الزمالك يتقدم على الكويت الكويتي بالشوط الأول

تقدم فريق يد الزمالك، بنتيجة “18-16” في الشوط الأول على حساب فريق الكويت الكويتي، وذلك ضمن مباراة نهائي البطولة العربية للأندية الجارية مساء اليوم الأحد، بالبطولة التي تستضيفها السعودية وتؤهل لكأس العالم للأندية المقبل.

وتأهل الزمالك إلي المباراة النهائية بعد أن حسم موقعة نصف النهائي على حساب فريق مضر السعودي بنتيجة 29-24، وسط حضور كبير من قبل جماهير الزمالك التي لا تتأخر عن دعم فريقها في كل البلدان وبجميع المناسبات.

ويأمل لاعبو الزمالك في حصد اللقب اليوم على حساب الفريق الكويتي لإضافة بطولة جديدة لدولاب البطولات، ولمواصلة المشوار الناجح تاريخيا لفريق اليد الذى توج من قبل بعشرات البطولات المحلية والإفريقية والعربية وتأهل لكأس العالم للأندية في مرات عديدة.

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.