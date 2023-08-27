أستاذ اقتصاديات التمويل: مصر لجأت للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدعم من القيادة السياسية

قال الدكتور محمد باغة أستاذ اقتصاديات التمويل، إن مصر في الفترة الأخيرة لجأت للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدعم من القيادة السياسية، التي وجهت التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن فوائد التمويل لهذه المشروعات وصلت لـ5% و3% وهي نسبة صغيرة جدا، لكي تساعد هذه المشروعات حتى تقف على قدمها.

ولفت إلى أن مصر تتبنى أصحاب المشروع الصغير، وتقنع الجهات المانحة بتمويله، ثم يدخل مرحلة التدريب على دخول سوق العمل، وقبل تبني الدولة لهذه المشروعات كانت 80% منها لا تستمر، بينما الآن تسير المشروعات بشكل جيد.

وذكر أن الدولة المصرية انتهجت فكرة المشروعات الصغيرة المتكاملة، فأصبحت هناك مدن صناعية متكاملة قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل صناعة الأثاث في دمياط، أو الجلود في الربيكي.