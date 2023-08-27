أسماء المكرمين في مهرجان المسرح العربي.. وجائزة باسم وفاء عامر

أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن وتحتضنه في الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر، عن أسماء المكرمين وهم الفنانين: «حسام داغر، هاجر الشرنوبي، كريم الحسيني».

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربي، في بيان اليوم، أن المهرجان يكرم في حفل الافتتاح على مسرح مكتبة الاسكندرية الفنان حسام داغر، على أن يُكرم الفنانين الآخرين في حفل الختام.



وأشار إلى أنه لأول مرة جائزة التمثيل تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وهي الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وأكد أنه تم اختيار الفنانة لاطلاق اسمها على الجائزة كونها سكندرية ومن المؤثرين في الفن بشكل عام.

ولفت إلى أن المهرجان يضم 16 عرضًا خلال أيام المهرجان الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الاوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.

جدير بالذكر أن المهرجان هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بينما حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة فيما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى اسم الدكتور سامي عبد الحليم.