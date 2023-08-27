رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع تعلية مستشفى الطوارئ

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم اجتماعا بمسئولي شركة المقاولين العرب فرع الدلتا والمسند إليهم أعمال تعلية مستشفى الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع و المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والمستشار عمر تركي المستشار القانوني، الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

أوضح القاصد أن الإجتماع ناقش الأداء وسير العمل بمشروع تعلية مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة ، وتحديد مواعيد وبرامج زمنية للانتهاء من المشروع وإتمام أعمال شبكة الغارات الطبية والتكيف المركزى ، مشيرا إلي أن الجامعة حريصة علي سرعة الإنتهاء من المشروع الذي يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهالي المحافظة و المترددين على المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة علي أهمية التعاون لسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات ليتم افتتاحها فى أسرع وقت، و عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل، كما كلف القاصد الشئون الهندسية والمستشار الهندسى بمتابعة سير العمل مع الشركة والانتهاء من المستخلصات المالية المطلوبة وفقا للقانون والقواعد المتبعة لسرعة إنجاز المشروع .

هذا ويضم المشروع تعلية ثلاثة أدوار منها تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة ٥٦ سرير، بالإضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة ١١ غرفة عمليات بنظام الكبسولات المغلقة وهو نظام تعقيم ذاتي وفقا للمواصفات العالمية، أما الدور الأخير سيتم تخصيصه كقسم داخلي بسعة ٦٠ سرير لخدمة مرضى الطوارئ