باكستان ترحب بمشروع قانون الدنمارك لحظر حرق القرآن الكريم

رحبت باكستان بالقرار الذي اتخذته الحكومة الدنماركية باقتراح مشروع قانون يحظر حرق القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان، اليوم الأحد، أن بلادها تعد هذا التطور خطوة في الاتجاه الصحيح، معربة عن أملها في أن تتوج الخطوة التي اتخذتها الدنمارك بتشريع فعال للحد من تدنيس القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى.

وأضافت أن باكستان تأمل من الدول الأخرى أن تحذو حذو الدنمارك وتتخذ خطوات مماثلة لحظر مثل هذه الأعمال البغيضة.

وذكرت المتحدثة بأن باكستان تؤكد دائما أن تدنيس وحرق الكتب المقدسة يشكل عملا خطيرا من أعمال الكراهية الدينية، وهو أمر يجب ألا يُسمح به تحت ستار حرية التعبير والرأي والاحتجاج.

وقالت إنه وفقا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان ويدعو إليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب منع مثل هذه الأعمال الاستفزازية وحظرها من خلال الوسائل القانونية.