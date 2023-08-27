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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالاختناق في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على مادما جنوب نابلس

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أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية مادما، جنوب نابلس.

وأفاد القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف دغلس أن الجنود والمستوطنين حاولوا تحطيم أبواب ونوافذ عدد من المنازل، مشيرا إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يشنه المستوطنون على القرية مساء اليوم.

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