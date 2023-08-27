رسميا.. سيراميكا يتعاقد مع أحمد القندوسي لاعب وسط الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا ضم الجزائري أحمد القندوسي لاعب خط وسط النادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 150 ألف دولار.

ووقع “قندوسي” على العقود رسميا منذ قليل وتم الإعلان عن الصفقة.

وكشف مصدر بالأهلي عن التفاصيل المالية لانتقال أحمد القندوسي الي سيراميكا كليوباترا، حيث سيحصل اللاعب على 200 ألف دولار شهريا من ناديه الجديد، بينما يتكفل الأهلي بدفع 250 ألف دولار باقي قيمة عقد اللاعب مع الأهلي.

وجاء رحيل أحمد قندوسي عن الأهلي من أجل افساح مكان للاعب الأجنبي الذي سيتعاقد معه الأهلي في القائمة النهائية والتي يتواجد فيها 5 محترفين فقط.