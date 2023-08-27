المئات من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في اليونان

يكافح أكثر من 600 رجل من الإطفاء، بما في ذلك تعزيزات من عدة دول أوروبية، مدعومين بأسطول من الطائرات والمروحيات التي تقوم بإسقاط المياه، ثلاثة حرائق نشبت فى غابات كبيرة في اليونان، اثنان منها مشتعلتان منذ أيام.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فيوجد حريق هائل في منطقتي إيفروس وألكسندروبوليس شمال شرق البلاد، والذي يُعتقد أنه تسبب في مقتل 20 من أصل 21 حالة وفاة مرتبطة بحرائق الغابات في الأسبوع الماضي، لليوم التاسع.

ودمر الحريق، وهو أحد أكبر حرائق الغابات في أوروبا، مساحات شاسعة من الغابات وأحرق المنازل في المناطق النائية لمدينة ألكسندروبوليس. وقالت إدارة الإطفاء إن 295 من رجال الإطفاء وسبع طائرات وخمس مروحيات شاركوا يوم الأحد في مكافحة الحريق.

وقالت خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن حرائق الغابات التهمت 77 ألف هكتار (190 ألف فدان) من الأراضي وتضم 120 نقطة ساخنة نشطة.

و“كوبرنيكوس” هو عنصر مراقبة الأرض في برنامج الفضاء الأوروبي ويستخدم صور الأقمار الصناعية لتوفير بيانات الخرائط.

وقال البابا فرانسيس، مخاطبا الجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان اليوم الأحد، إنه يريد التعبير عن التأكيدات بأنه يتذكر "في الصلاة ضحايا الحرائق التي اشتعلت في هذه الأيام في شمال شرق اليونان.