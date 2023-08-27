قافلة مجمع البحوث الإسلامية الدعوية تزور محافظة بورسعيد

استقبلت منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، برئاسة الشيخ محمد عفيفي، القافلة الدعوية من منطقة وعظ السويس، اليوم الأحد، وذلك بناءا على توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والشيخ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وقال الشيخ محمد عفيفي إن القافلة الدعوية تستمر أعمالها إلى يوم السبت 2 سبتمبر المقبل، وتهدف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها في التنمية في مختلف المجالات، وبيان حرص الإنسان علي صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وأوضح أن القافلة زارت اليوم المتحف الحربي بالمحافظة، وستقوم بزيارة دار تحسين الصحة، مؤسسة النور والامل، والتقيف الفكري والدفاع الاجتماعي، ودار المسنين.

وتتناول القافلة الدعوية لو عايز الأزهر الشريف خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد موضوعات هامة حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، التاجر الأمين، الكلمة الطيبة وأثرها في المجتمع، وعلاقة الأخلاق الاسلامية بالبيئة.

وتضم القافلة الدعوية 8 من وعاظ واعظات الأزهر الشريف منهم 5 وعاظ من منطقة وعظ السويس وهم: الشيخ فايز مصطفي، والشيخ عبد المحسن لطفي، الشيخ محمد رفعت، الشيخ احمد محمد، والشيخ أحمد فتوح، ومن منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية الواعظة أفنان عبد الحليم، والواعظ الشيخ عبد الرحمن الصياد، ومن الأمانة عمرو عشري رمضان.