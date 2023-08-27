تجديد الثقة في المخرج سامح مجاهد مديرا لفرقة مسرح الغد

قرر المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تجديد الثقة في المخرج سامح مجاهد مديراََ لفرقة مسرح الغد، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، لمدة عام آخر.

وقد شهدت فترة تولي المخرج سامح مجاهد لفرقة مسرح الغد نشاطا ملحوظا وعروضا متميزة، وكانت نموذجا مشرفا للبيت الفني للمسرح سواء داخل مصر أو خارجها.

كان من بينها عروض مسرحية مهمة ومتنوعة ترتقي بالذوق العام، وهي: "الثامنة مساء"، و"الساعة الأخيرة"، و"طقوس العودة"، و"صاحب المقام"، و"بعد آخر رصاصة"، و"صانع البهجة"، و"قبل الخروج"، و"جنة هنا" والذي حصلت مؤلفته على جائزة أفضل مؤلف صاعد في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الرابعة عشرة، وكان آخرها عرض "ستوكمان" الذي حصل ممثله الفنان ياسر عزت على جائزة أفضل ممثل رجال مناصفة وذلك بالدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري لهذا العام.

كما شاركت عروض فرقة مسرح الغد في عهده، في العديد من المهرجانات الدولية خارج مصر كان من بينها: "الثامنة مساء" في مهرجان كينيا الدولي للمسرح في العام 2019، و"الساعة الأخيرة" في أيام قرطاج المسرحية عام 2018، وغيرها.

وقد خضع مسرح الغد لأعمال الترميم والصيانة، وأعادت افتتاحه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في العام الماضي، ويعد مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى أسسها الراحل عبدالغفار عودة وتم تطويره وفق أحدث النظم المتخصصة، حيث شملت الأعمال إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، وتغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسين ياسر شعلان، ومحمود عبد اللطيف، وتغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت "الميكانيزم"، وتغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للأمن وكاميرات المراقبة، وشباك التذاكر، والتحكم، والكهرباء، إلى جانب غرف للفنانين والإداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، استحداث نظام صوتي داخلي، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات، واستحداث مساحة للإعلان الخارجى، إنشاء محطة أطفاء حريق متكاملة بالخزان، ورفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الأخشاب، والألمنيوم، الأبواب الخارجية العازلة للصوت، وعزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية، وتطوير المدخل الداخلى والخارجى.