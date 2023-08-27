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الأحد 27 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. مرموش ينقذ فرانفكورت من خسارة محققة أمام ماينز

آينتراخت وماينز
آينتراخت وماينز
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قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع ماينز، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب ميوا أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني.

وافتتح ماينز أهداف المباراة عن طريق جاي سونج لي في الدقيقة 25 وأحرز عمر مرموش هدفا قاتلا لفرانكفورت فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، احتل فريق آينتراخت فرانكفورت، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألمانى برصيد 4 نقاط، بينما تواجد ماينز في المركز 13 في الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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