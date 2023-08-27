مانشستر سيتي يواصل حملة الدفاع عن لقب البريميرلييج بالفوز على شيفيلد

واصل مانشستر سيتي، حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذي اقتنصه الموسم الماضي، بالفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بفوز الفريق السماوي بهدفين، حيث أحرز إيرلينج هالاند الهدف الأول في الدقيقة 63 برأسية رائعة بعد أسيست من جاك جريليتش، وأضاف زميله رودريغو هيرنانديز في الدقيقة 88 فيما أهدر هدف المنافس جايدن بوجل في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، يحافظ مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 3 جولات بالعلامة الكاملة، فيما يتذيل شيفيلد الترتيب بلا رصيد من النقاط.

