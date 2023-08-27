لعدم قدرتها على الالتحاق بكلية.. النيابة تحقق في واقعة انتحار طالبة شنقا بالمطرية

تباشر نيابة المطرية التحقيق حول مصرع طالبة شنقًا داخل شقتها بمنطقة المطرية بسبب عدم التحاقها بكلية بسبب ضعف مجموعها، كما أمرت باستدعاء أسرة الضحية للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بطلب التحريات حول الواقعة.

أقدمت طالبة على الانتحار بشنق نفسها لعدم قدرتها على الالتحاق بكلية بسبب ضعف مجموعها فى الثانوية العامة بدائرة قسم شرطة المطرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة في أحد الشقق بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة فتاة ترتدى كامل ملابسها وحول رقبتها آثار خنق بالطرحة، ودلت التحريات على أن الفتاة طالبة بالمرحلة الثانوية، وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع ضعيف، وعدم قدرتها على الالتحاق بكلية فقامت بشنق نفسها بالطرحة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل الطالبة لمعرفة ملابسات الحادث.