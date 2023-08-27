نائب محافظ الجيزة يتفقد الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية بالعياط

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

عاين نائب المحافظ شوارع الصفتي وسعد زغلول وشلتوت، مشددا برفع الإشغالات ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل مدينة العياط.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط، حيث تابع النائب نسب تنفيذ أعمال تغويص بيارات الصرف الصحي بشارع الجمهورية، وجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية ثم أستكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط.

ووجه النائب بسرعة الأنتهاء من أعمال التشطيبات لمبني السوق والألتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الأنتهاء من الأعمال.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية بمدينة العياط محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط والمهندس هلال عطية رئيس قطاع شبكات جنوب بشركة كهرباء جنوب القاهرة، والمهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين ومسؤلي مديرية الأسكان بالمحافظة والطرق والشركات المنفذة للأعمال.