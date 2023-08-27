الرئيس السيسي لـ "الصحفيين والإعلاميين" خلال زيارة مشروعات توشكي: أتابع كل صغيرة وكبيرة.. واشرحوا الصورة الصحيحة للجميع

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعة زيارة الصحفيين والإعلاميين لمشروعات الخير بتوشكى، من خلال اتصال هاتفي أكد فيه للمشاركين في الزيارة أن الجهد المبذول في توشكى، والعمل الذي رآه الصحفيين والإعلاميين يتم في كل بقاع مصر بالتوزاي، فكل شبر من أرض مصر به مشروعات ويشهد تطوير وتنمية.

وأضاف الرئيس في اتصاله بـ "بالصحفيين والإعلاميين"، أنه من المتسهدف استصلاح 4 مليون فدان خلال عام من الآن، من خلال يتم تجهيز الأراضى بشكل كامل وبكل ما تحتاج إليه من محطات رفع ومحطات كهرباء لتصبح جاهزة للزراعة وغيرها من الأمور التي يجب أن تقوم بها الدولة قبل موسم القمح، مضيفا أن هذا اليوم هو يوم في حب مصر، مؤكدا أنه يجب على الإعلام نقل ما شاهدوه من عمل وجهد وعرق وإنجازات شارك فيها منظومة كاملة من العمال والمهندسين وتوصيل الصورة كاملة للمواطنين في مصر وخارجها.

وأوضح الرئيس السيسى أن الدولة تتجه لطرح الشركات في البورصة، لإعطاء الفرصة للشباب والمواطنين ليملكوا استثمارات وأسهما في تلك الشركات، لافتا إلى أن الشركات التي تطرح في البورصة لابد أن يسبقها إجراءات واشتراطات معينة من أجل الشفافية والمصداقية، مؤكدا أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة من أجل مصر والمصريين وأن الدولة تهتم جدا بملف بالتصنيع الزراعى، وهناك تعاقدات كثيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القمح والذرة من الأولويات القصوى للدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة تمضى قدما في هذا الشأن.

ولفت الرئيس إلى أن ما يتم في توشكى أو شرق العوينات أو مستقبل مصر أو سيناء أو الفرافرة ما هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة تقوم به الدولة في مشوار التنمية والتطوير.