الأعلى للمسلمين في ألمانيا يهنئ يورغين ميكش لحصوله على وسام الاستحقاق لمحاربة العنصرية

حصل عالم الاجتماع وعالم اللاهوت اللألماني يورغين ميكش Jürgen Michsch، مؤسس وفاعل في عدد من المؤسسات المناهضة للعنصرية في المجتمع الألماني، على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير Frank-Walter Steinmeier، نظير جهوده في إرساء دعائم التعددية والتعايش المجتمعي ومواجهة مختلف أشكال الكراهية بمبادرات وفعاليات عملية ومتنوعة.

وقد قدم وزير التعليم والشؤون الثقافية في ولاية هيسن، الدكتور ألكسندر لورز Dr. Alexander Lorz، الوسام للدكتور يورغين ميكش، خلال حفل تكريم بمدينة فيسبادن، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية.

وقدم عبد الصمد اليزيدي التهنئة للدكتور ميكش على جهوده النوعية في التقريب بين مختلف المكونات الدينية والثقافية وتجسير العلاقة بينها، وفي محاصرة مد الكراهية والعنصرية داخل المجتمع، معبرا في الآن ذاته عن أهمية تنويع التعاون المشترك والمثمر في المستقبل بما يخدم التعددية والحوار والسلم المجتمعي وينزع فتيل التطرف والكراهية.

جدير بالذكر، أن الدكتور يورغين ميكش مدير المؤسسة الوقفية لمحاربة العنصرية في ألمانيا، أسس بمعية عبد الصمد اليزيدي ومارليس هورش Maties Horch ودانييل نيومان Daniel Neumann، مؤسسة جنبا إلى جنب SCHULTER AN SCHULTER (SAS)، لمواجهة العنصرية والكراهية والعنف، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لضحايا العنصرية والاعتداء، وقد نالت هذه المؤسسة على عملها ومبادراتها، جوائز دولية.