شارل دوبلوندان يكتب: جول برونيه «آخر ساموراى» فرنسى حقيقى

الأحد 27/أغسطس/2023 - 05:52 م

جول برونيه جنرال فرنسى من القرن التاسع عشر معروف بإرساله إلى اليابان كجزء من مهمة إرشادية. سردت هذه المغامرة فى الفيلم الأمريكي "The Last Samurai".

عندما بدا رحلته إلى اليابان البعيدة فى عام ١٨٦٦ لم يكن لدى الملازم الشاب البالغ من العمر ٢٨ عامًا أى فكرة أنه سيكون يومًا ما بطل الفيلم الأمريكى الشهير The Last Samurai الذى تم عرضه على الشاشات فى عام ٢٠٠٣. القصة (المختلقة) للأمريكى الكابتن ناثان ألغرين (توم كروز) مستوحاة من القصة (الحقيقية) للضابط الفرنسى جول برونيه.

ضابط لامع

ولد جول برونيه فى ٢ يناير ١٨٣٨ فى بلفور وهوابن جان ميشيل برونيه الطبيب البيطرى فى فوج الفرسان الثالث. فى نهاية شهادة البكالوريا فى عام ١٨٥٥ دخل فى مسابقة المدرسة العسكرية الخاصة فى سان سير واجتازها قبل أن يستقيل بعد ذلك بفترة ليدخل فى مسابقة مدرسة الفنون التطبيقية التى انضم إليها فى عام ١٨٥٧. بعد تخرجه التحق بكلية تطبيقات المدفعية والهندسة فى ميتز.

أرسل فى مهمة إلى المكسيك وشارك فى الاستيلاء على مكسيكوسيتى فى عام ١٨٦٣. تم الاعتراف به كضابط وحصل جول برونيه على وسام جوقة الشرف من الإمبراطور نابليون الثالث نفسه. وبالتالى فإن الملازم برونيه تنطبق عليه صفات الضابط الذى تبحث عنه الوزارة لمهمة التدريب القادمة فى اليابان وهى دولة تمر بمرحلة من الانفتاح على العالم. لاحظ أن قلمه الرصاصى البارع يمكنه من صنع نماذج ممكنة للارخبيل الياباني.

إعادة تنظيم الجيش

كانت اليابان عام ١٨٦٦ لا تزال تعيش فى ظل نظام إقطاعي.ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدات البلاد تتجه نحو الانفتاح شيئًا فشيئًا ووقعت العديد من المعاهدات التجارية مع العديد من الدول الغربية مثل إنجلترا وروسيا وفرنسا وهولندا.وفى اطار التقارب مع القارة القديمة قررت اليابان تحديث جيشها. بعد أن وجه نظره نحوإنجلترا وقع اختيار شوغون (القائد العسكرى الياباني) على فرنسا التى تتمتع بسمعة عسكرية قوية. واتفقت السلطات على أن وفدًا عسكريًا فرنسيًا سياتى ويدرب الجيش الياباني.

فى ١٩ نوفمبر من نفس العام انطلقت حملة إلى مرسيليا حملة مكونة من ٥ ضباط و٥ ضباط صف و٥ أفراد صف جميعهم متخصصون ومن الأسلحة الثلاثة (المشاة والفرسان والمدفعية)، ومن المقرر أن تستمر المهمة ٣ سنوات. إن الغرض من إعادة التنظيم العسكرى هذه ليس "تقليد ما يجرى فى فرنسا بعبودية بل (للاستفادة) من المهارات والعادات العسكرية للبلاد وتحسينها من خلال إدخال روح الانضباط وبالمعرفة التى ستجعلهم يدخلون تدريجيًا فى طريق التقدم ».

البعثة فى اليابان

يتفقد الملازم برونيه مواد الحرب اليابانية وعلى وجه الخصوص المدفعية، وهى عمله الأساسي. البنادق ليست فى حالة جيدة وهى سيئة الصيانة والطلقات غير دقيقة. لاحظ الضباط الفرنسيون سوء المعدات العامة للجيش وسرعوا فى مهمتهم فى إعادة التنظيم. عملوا على جلب خبراتهم لتصنيع الأسلحة والذخيرة من ترسانة Sekinoji فى إيدووتدريب الجيش. وبفضل الكلية الفرنسية اليابانية فى يوكوهاما، استطاع بعض الضباط اليابانيين اجادة اللغة الفرنسية وعملوا كمترجمين فوريين. كان الضباط وضباط الصف على اختلاف أسلحتهم هم أول من يتلقى التعليمات حتى يصبحوا هيكل الجيش الجديد.

لسوء الحظ، فى عام ١٨٦٧، تم تقسيم اليابان: فمن ناحية الإمبراطور الشاب ميجى بدعم من إنجلترا ومن ناحية أخرى شوغون يوشينوبوتوكوغاوا بدعم من فرنسا. أصبح اليابان غير قادر على تعويض تأخره العسكرى على الرغم من المساعدة الفرنسية ورغبته فى تجنب حمام الدم واستسلم الشوغون لصالح الإمبراطور فى نوفمبر. فى ٣ يناير ١٨٦٨ طرد الإصلاحيون أنصار الشوغون إلى قصر الإمبراطور. ساور الساموراي القلق بشأن فقدان آخر امتيازاتهم ودفعواإلى توكوجاوا للدخول فى المقاومة. حتى أن شوغون قام بالاتصال بالعديد من القوى الأجنبية بما فى ذلك فرنسا والتى يمكن أن تمنحه الأمل فى التدخل العسكرى الأجنبي.

تبدأ حرب بوشين. أفضل تجهيزًا وأفضل تدريبًا من خصومهم، هزمت القوات الإمبراطورية وكانوا أكثر إعدادا وتدريبا هزمت قوات شوغون وذلك باستخدام معدات جديدة من إنجلترا. بعد هزيمته، وجدى يوشينوبوتوكوجاوا نفسه يفقد تدريجيًا دعم القوى الأجنبية لصالح الإمبراطور. عبثا حاولت فرنسا ومن خلال قنصلها العام ليون روش إقناعه بمواصلة القتال وذلك قبل إعلان حيادها بسبب رغبة شوغون فى الاستسلام.



تمت استدعاء البعثة العسكرية الفرنسية لمغادرة الأراضى اليابانية وتم إقالتها رسميًا فى سبتمبر ١٨٦٨. ولم يكن هذا القرارامرا محببًالدى الكابتن برونيه الذى استقال وفى رسالة وجهها إلى النقيب شنوين رئيس البعثة أعلن أنه يريد "إصلاح الفشل الذى عانت منه السياسة الفرنسية". رفض الرحيل بسبب ولائه لكلمته والوقت الذى قضاه فى تدريب الجيش الياباني.

"لقد أعلن اتحاد الشمال رغبتهم فى الاستعانة بخبراتى وأعلن أمراؤها الذين هم أصدقاء فرنسا أنهم بحاجة إلى نصيحتى ووعدوا جميعًا بالطاعة لي: لقد غامرت بمستقبلى كموظف مدنى فرنسى واقتصرت على أن أؤمن لنفسى الوسائل المتواضعة للعيش من قبل اليابان وأنا وحدى أريد أن أحاول أن أكون مفيدًا لأصدقائنا فى هذا البلد ليس لدى أوهام حول الصعوبات وسوف أواجهها وأتخذ القرار الصحيح تجاهها عازمًا على الموت أوخدمة القضية الفرنسية فى هذا اليابان ».

رفضت الاستقالة واضطر برونيه الي الفرار من الخدمة العسكرية ثم منحته وزارة الحرب إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عام واحد. استقال تسعة ضباط فرنسيين آخرين متمركزين فى آسيا واعلنوا انضمامهم إلى برونيه. اقامت قوات شوغون جمهورية إيزوفى جزيرة فى شمال اليابان. واستمر هذا ٦ أشهر. سقطت الجمهورية المحاصرة لكن برونيه ورجاله وقفوا فى وجه القوات الإمبراطورية. خلال حصار مدينة هاكوداته، تمكنوا من الفرار على متن السفينة الفرنسية Co'tlogon التى رست على مقربة من الجزيرة.

عاد برونيه إلى فرنسا ورفضت الحكومة عودة برونيه إلى الحكومة اليابانية التى كانت قد اشتكت من تصرفات الضباط الفرنسيين فى إطار التمرد. تم إدانة النقيب برونيه ورجاله رسميا.

نهاية المهنة

لاحت الحرب ضد بروسيا فى الأفق وتم استدعاء برونيه للخدمة وقد كان كابتن فى المدفعية الثامن بمدينة ميتز وتم أسره فى نفس المدينة. أطلق سراحه وحصل على وسام جوقة الشرف، وعمل فى ظل حكومة فرساى أثناء قهركومونة لباريس. شغل مناصب مختلفة كملحق عسكرى فى فيينا (النمسا) وروما (إيطاليا) ثم تولى عدة قيادات فى الجيش. فى عام ١٨٩٨ اختاره وزير الحرب ورفيقه والجنرال شنوين رئيسًا للأركان.

رُقى إلى رتبة ضابط كبير فى وسام جوقة الشرف وتوفى اللواء جول برونيه فى ١٢ أغسطس ١٩١١ فى فونتينى سوبوا (فال دى مارن). وكان قائد الرتبة العسكرية الشمس منذ عام ١٨٨١ ثم ضابطًا كبيرًا فى الخزانة المقدسة للميكادوفى عام ١٨٩٥ وكرمته اليابان لشجاعته كمحارب ساموراي.

معلومات عن الكاتب:

شارل دو بلوندان.. تخرج فى كلية إدارة الأعمال الكبرى، وعمل مستشارًا فى القضايا الاقتصادية.. بعد استكشاف الشرق الأوسط والعيش فى الأردن لدراسة اللغة العربية، قرر تأسيس شركة Billet de France الإعلامية فى عام ٢٠١٩، والتى يرأس تحريرها. وكتب العديد من التقارير الرئيسية عن الأوضاع فى أرمينيا وموريتانيا وأوكرانيا وغيرها من الدول.. يكتب عن جنرال فرنسى أُرسل على اليابان وكانت له قصة تناولها الفيلم الأمريكى "آخر ياموراى"..