رئيس جامعة المنوفية يبحث مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية أوجه التعاون المشترك

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعه المنوفية، اجتماعا مع ممثلي الشركة المصرية لتجارة الأدوية لبحث أسس التعاون بين الجانبين، لفتح فرعا للشركة بالجامعة، لتوفير خدمة صيدلية لأهالي محافظه المنوفية، وتوفير نواقص الأدوية بالأسعار الرسمية.

حضر الاجتماع الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والدكتور محمد ياسر رئيس قطاع صبدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور محمد فهمي مدير عام التعاقدات بالشركة.

وأكد القاصد علي أن التعاون مع الشركة يأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين دون تحملهم عناء ومشقة البحث عن بعض الأدوية الضرورية المحلية والمستوردة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة وتوفير كل أصناف الأدوية في مكان واحد بالسعر الرسمي.