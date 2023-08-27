بعد إلغاء السوبر القديم.. الأهلي يدرس الانسحاب من كأس النخبة

يدرس مسئولو النادي الأهلي الانسحاب من بطولة كأس السوبر"النخبة" بالمسمى الجديد الذي أعلن عنه اتحاد الكرة بمشاركة 4 أندية ، وهي بطل الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة ووصيف الدوري على أن تقام البطولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف مصدر بالأهلي أن هناك حالة من الغضب ضد اتحاد الكرة بسبب إلغاء بطولة السوبر القديم وتنظيم البطولة بطريقة جديدة بمشاركة 4 أندية.

وأضاف المصدر أن النادي خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة مرتين لمعرفة موعد ومكان بطولة السوبر، ولكن هناك تخبط في الجبلاية ولا نعلم اس شئ.

وشدد المصدر على أن تصريحات عامر حسين عضو مجلس الجبلاية، المشرف على المسابقات بشأن إلغاء بطولة السوبر القديم واستبدالها ببطولة كأس النخبة أمر غير مفهوم ويثير الشكوك ويهدف إلى مشاركة فريق دون وجه حق.

كان عامر حسين أعلن في تصريحات تليفزيونية أن هناك تعاقد تم بين الجبلاية ومجلس أبو ظبي أن يكون هناك سوبر واحد فقط وليس اثنين وبالتالي سيكون السوبر فقط هو المقام بمشاركة 4 أندية ومن المفترض أن يتم إخطار الأندية بإلغاء السوبر القديم، وشروط السوبر الجديد والخطاب جاهز ولكن لم يتم إرساله بسبب عدم امتلاك الأجندة كاملة من الكاف ثم يتم تحديد الأمور النهائية لكأس مصر، ثم بناء عليه أحدد موعد السوبر وأخطر به مجلس أبو ظبي.

الأهلي يخاطب الجبلاية للمرة الثانية لمعرفة موعد ومكان السوبر المصري

أرسل النادي الأهلي خطابًا جديدًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تحديد موعد ومكان وشكل إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، وإذا كانت هناك نية لإقامتها بمشاركة 4 أندية.

ذكر الأهلي في خطابه أنه تمت مخاطبة الاتحاد بتاريخ 15- 8- 2023، لمعرفة موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، ولائحة البطولة، والحقوق التسويقية والجوائز الخاصة بها، وطلب النادي الأهلي في ذات الخطاب إخطاره بما إذا كانت هناك بطولات مستحدثة سوف يتم إدراجها على أجندة الاتحاد، أو رابطة الأندية، وموعد ومكان إقامتها، إن وجدت، وكذا اللائحة الخاصة بها، لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي للقيام بترتيباته الإدارية والفنية وتحديد أولويات المشاركة قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحلية والقارية.. لكن الأهلي لم يتلق ردًّا بهذا الخصوص حتى الآن».



وأضاف الأهلي: جدد النادي في خطاب اليوم ضرورة موافاته وبشكل عاجل بالطلبات المشار إليها، خاصةً أنها تأتي في إطار الحقوق المشروعة للأندية حتى تتمكن من الترتيب والتجهيز للموسم المقبل في بيان رسمي عبر موقعه».