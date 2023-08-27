الأمن يكشف ملابسات واقعة خطف أحد الأشخاص بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام اليوم الأحد، من كشف ملابسات واقعة خطف أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة، وتحرير المختطف.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول") بأنها خلال إستقلالها إحدى السيارات الأجرة "تاكسى" وبصحبتها (شقيق زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها شخصين قاما بإستيقافهما وإنزال (شقيق زوجها) عنوة وإصطحابه ولاذوا بالهرب، وورود إتصال هاتفى من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول وطلب منها مبلغ مالى نظير تحرير المذكور.

وأضافت: تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص، وسيدة "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (5) منهم وتم إطلاق سراح المجنى عليه من الشقة المُحتجز بها كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بقيام زوج المُبلغة بالإستيلاءعلى مبالغ مالية من الشركة جهة عمله، وحضوره لمدينة الإسكندرية، فإختمر فى ذهنهم خطفه وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك قاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

