السعودية: صلاح سيخوض آخر مباراة مع ليفربول أمام نيوكاسل اليوم

الأحد 27/أغسطس/2023 - 05:47 م

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح للانتقال لـ"اتحاد جدة السعودي" في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت قناة الرياضية السعودية، إن صلاح سيخوض آخر مباراة مع ليفربول أمام نيوكاسل مساء الأحد، ثم يتوجه لـ دبي للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى اتحاد جدة السعودي.

وخاض صلاح 307 مباراة مع ليفربول، أحرز خلالهم 187 هدفًا وصنع 80 هدف.

وحصد صلاح 7 ألقاب مع الريدز، وهم كالتالى:

الدوري الإنجليزي 2020

كأس الإتحاد الإنجليزي 2022

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022

الدرع الخيرية 2022

دوري أبطال أوروبا 2019

السوبر الأوروبي 2019

كأس العالم للأندية 2019

وعرض الاتحاد السعودي عرضا مغريا لـ صلاح، 100 مليون يورو لصالح الريدز، وبهذا سيفوق راتب صلاح الـ200 مليون يورو سنويا، سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا عالميًا.

