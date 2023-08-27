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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

السعودية: صلاح سيخوض آخر مباراة مع ليفربول أمام نيوكاسل اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح
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تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح للانتقال لـ"اتحاد جدة السعودي" في فترة الانتقالات الصيفية.  

وقالت قناة الرياضية السعودية، إن صلاح سيخوض آخر مباراة مع ليفربول أمام نيوكاسل مساء الأحد، ثم يتوجه لـ دبي للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى اتحاد جدة السعودي. 

وخاض صلاح 307 مباراة مع ليفربول، أحرز خلالهم 187 هدفًا وصنع 80 هدف. 

وحصد صلاح 7 ألقاب مع الريدز، وهم كالتالى:

  • الدوري الإنجليزي 2020
  • كأس الإتحاد الإنجليزي 2022
  • كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022
  • الدرع الخيرية 2022
  • دوري أبطال أوروبا 2019
  • السوبر الأوروبي 2019
  • كأس العالم للأندية 2019

وعرض الاتحاد السعودي عرضا مغريا لـ صلاح، 100 مليون يورو لصالح الريدز، وبهذا سيفوق راتب صلاح الـ200 مليون يورو سنويا، سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا عالميًا. 
 

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