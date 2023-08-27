الكيلانى وصقر يفتتحان الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وعبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، المنعقد في الفترة من ٢٦ أغسطس الجاري حتى ٨ سبتمبر المقبل ، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ ، خالد سعداوى سكرتير عام المحافظة ، عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،احمد سعودى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزيرة الثقافة ، أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي ، عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس الثقافي وعدد من قيادات الثقافة ومحافظة السويس.

تفقد الحضور أجنحة معرض السويس، وأشادت الكيلانى بالمعرض، وأجنحة دور النشر المشاركة، وجناح هيئة الكتاب، والمؤلفات المعروضة، واسعار الكتب بالجناح، وخاصة مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتب بأسعار تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

كما تفقدا معرض الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي يحوى اصدارات النشر الإقليمى للهيئة ، سلسلة آفاق عالمية ، سلسلة الفلسفة ، سلسلة الذخائر ، كتابات نقدية ، روائع المسرح العالمي ، الأعمال الكاملة للكاتب طه حسين ، سلسلة الهوية.

أبدعت فرقة الشرقية للفنون الشعبية على ممشى أهل السويس أمام جمهور كبير ملأ جنبات المسرح،

قدمت الفرقة باقة من أجمل رقصات الفلكلور الشرقاوي منها "فرح الشرقاوى، التنورة، السقايين، التحميلة، الحوايا ،الحصان الشرقاوي" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، ما يقرب من 40 ناشرًا، تتوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مكتبة مصر العامة.

يرافق الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، برنامجًا فنيًا وثقافيا يشارك فيه أكثر من 70 مثقفًا من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة التي تقام على هامشه على مدار أيامه.