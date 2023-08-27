الزمالك يبلغ زيزو برفض احترافه في الدوري السعودي

أبلغت اللجنة الثلاثية بالزمالك برئاسة حسن موسي، نجم الفريق أحمد سيد زيزو، بقرار اللجنة برفض احترافه بالدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت اللجنة الثلاثية بالزمالك للاعب اليوم الأحد، أن النادي يتمسك باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد لحاجه الفريق له فنيا، مع ترضيته ماديا في الفترة المقبلة ببعض البنود في عقده لتحفيزه لحصد الألقاب .

وكانت إدارة الزمالك السابقة برئاسة مرتضي منصور قد رفضت احتراف زيزو أيضا قبل رحيلها بساعات قليلة .

ويعود فريق الزمالك لإستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .

ويخوض الزمالك في بداية شهر ستمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و 11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.