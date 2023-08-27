اللجنة الثلاثية بالزمالك تعد زيزو بصرف مستحقاته المتأخرة

أعطت اللجنة الثلاثية للزمالك برئاسة حسن موسي، وعد لنجم الفريق أحمد سيد زيزو بصرف جميع مستحقاته المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال تواجد زيزو في مقر نادي الزمالك اليوم الأحد، لخوض بعض التدريبات البدنية الفردية، واستغلت الإدارة تواجده وأبلغته بذلك لطمأنته .

يعود فريق الزمالك لإستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .

ويخوض الزمالك في بداية شهر ستمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و 11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.