غلق كلى لكوبرى جهينة بأكتوبر لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الأحد، عن غلق كلى لكوبرى جهينة، لإستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط "مدينة 6 أكتوبر" أعلى كوبرى ميدان جهينة بالإتجاهين.

وقالت فى بيان لها: تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "مدينة 6 أكتوبر" أعلى كوبرى ميدان جهينة بالإتجاهين، مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى جهينة بالموقع المشار إليه.

وأضافت: على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 3 أيام، وهى على النحو التالى:

يوم الأحد الموافق 27/8/2023 تكون الأعمال على مدار 24 ساعة فقط.

إبتداء من يوم الأثنين الموافق 28/8/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

وأوضحت: مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الإتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوى: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالإتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولًا إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26يوليو إتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الإتجاه القادم من طريق الواحات:حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالإتجاه الطريق القادم من الواحات وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولًا إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو إتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.