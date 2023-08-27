فيوتشر يتوصل لاتفاق مع سموحة لسداد مستحقات صفقة "الوادي"

توصل نادي فيوتشر لاتفاق مع إدارة سموحة السكندري، وذلك لسداد قيمة صفقة انتقال عبدالكبير الوادي نجم سموحة لفريق فيوتشر، التى تبلغ 17 مليون جنيه.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد هدد بإيقاف قيد فريق فيوتشر حال عدم سداد المبلغ، وتواصلت إدارة فيوتشر مع فرج عامر وتم الاتفاق على طريقة سداد قيمة الصفقة على دفعات تبدأ من بداية شهر سبتمبر بعد أيام قليلة، ووافق نادي سموحة على ذلك ليتم إنهاء الأزمة سريعا.

ويخوض فريق فيوتشر تدريباته استعدادا للموسم الجديد، حيث يركز الجهاز الفني حاليا على الجوانب البدنية ثم سيجهز اللاعبين بشكل فني قوي بعد خوض مباريات ودية.

ويقود فريق فيوتشر المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذى تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.