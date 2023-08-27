اليابان والآسيان تؤكدان التزامهما بتحسين الأمن الغذائي

تعتزم اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تأكيد التزامهما تجاه تحسين الأمن الغذائي في حالة الطوارئ، وذلك خلال قمة خاصة في ديسمبر المقبل بمناسبة مرور 50 عاما على الصداقة بينهما.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصادر بالحكومة قولها إن الاجتماع المقرر عقده في طوكيو سيشهد توسيع اليابان مساعدتها لرابطة آسيان، بما في ذلك تعزيز التدابير ضد الهجمات الإلكترونية وتغير المناخ، فضلا عن التعاون في مجال الأمن البحري.

وتابعت أن اليابان تعمل على تعزيز وجودها في المنطقة، وتعميق علاقتها مع دول الجنوب النامية والناشئة في محاولة لمواجهة نفوذ الصين.

ومن المقرر قبل قمة طوكيو أن يجتمع زعماء اليابان والآسيان في إندونيسيا الشهر المقبل، حيث سيرفعون مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

كما ستقوم اليابان بتوسيع نطاق التدريب والمساعدات التكنولوجية لرابطة آسيان من خلال البرامج العامة والخاصة في محاولة للحفاظ على سلسلة الإمدادات الغذائية وتعزيزها، كما سيتم التنسيق بين الجانبين لإنتاج منتجات زراعية وبحرية تلبي طلب المستهلكين.

وتأمل الحكومة اليابانية أيضا في تسليط الضوء على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة في بيان مشترك سيتم اعتماده في القمة في ديسمبر.