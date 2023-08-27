الدورى الفرنسى.. لوهافر يتعادل مع رين بهدفين لكل فريق

أنتهى لقاء فريق رين ونظيره لوهافر، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى الشوط الأول من المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "روازون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى.

أحرز هدفى فريق رين اللاعب لودوفيتش بلاس فى الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء، وكريستوفر ووه فى الدقيقة الـ 24، بينما جاء هدفى فريق لوهافر عن طريق اللاعب نبيل عليوي فى الدقيقتى الـ 40 و70 من عمر اللقاء.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق ليصبح رصيد رين 5 نقاط فى المركز الخامس، بينما اصبح رصيد لوهافر نقطتين فى المركز الـ 13 من ترتيب الدورى الألمانى.