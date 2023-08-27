اليمن يؤكد حرصه على استقرار ليبيا واستعادة دورها الريادي

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، حرص وتطلع بلاده حكومة وشعبا إلى استقرار ليبيا وتجاوزها الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها واستعادة دورها الريادي عربيا وإفريقيا ودوليا.. مثمنا موقف دولة ليبيا الداعم للشرعية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى اليمن إدريس أبوبكر، حيث تناول اللقاء، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واطلع رئيس الوزراء من السفير الليبي، على الجهود الجارية لإعادة تفعيل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وفرص الشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية خاصة في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، بما في ذلك استكمال مسار التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة.

بدوره.. أكد السفير الليبي، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وموقف بلاده الثابت في دعم الشرعية اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام فيه.. منوها بما تقوم به الحكومة اليمنية من جهود متميزة لمواجهة التحديات القائمة لتخفيف معاناة شعبها.