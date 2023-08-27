زيزو يواصل البرنامج البدني قبل بدء معسكر اعداد الزمالك للموسم الجديد

واصل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، البرنامج البدني الذى يخوضه بشكل فردي وذلك للحفاظ على لياقته البدنية قبل بدء معسكر الزمالك للموسم الجديد .

وكان أوسوريو مدرب الزمالك قبل طالب من اللاعبين بخوض تدريبات بدنية منفردة للحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب زيادة الوزن بعد الراحة السلبية الطويلة .

زيزو من تدريباته استعدادا للموسم الجديد

وعود فريق الزمالك لإستئناف تدريباته يوم 1-9 المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .

ويخوض الزمالك في بداية شهر ستمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و 11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.