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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو يواصل البرنامج البدني قبل بدء معسكر اعداد الزمالك للموسم الجديد

زيزو لاعب الزمالك
زيزو لاعب الزمالك
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واصل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، البرنامج البدني الذى يخوضه بشكل فردي وذلك للحفاظ على لياقته البدنية قبل بدء معسكر الزمالك للموسم الجديد .

وكان أوسوريو مدرب الزمالك قبل طالب من اللاعبين بخوض تدريبات بدنية منفردة للحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب زيادة الوزن بعد الراحة السلبية الطويلة . 

زيزو من تدريباته استعدادا للموسم الجديد

وعود فريق الزمالك لإستئناف تدريباته يوم 1-9 المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .
ويخوض الزمالك في بداية شهر ستمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و 11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو . 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.

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