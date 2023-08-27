ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابي بتهمة الترويج والاتجار في المواد المخدرة حيث وردت معلومات الى الرائد هشام أشرف رئيس مكتب مكافحة المخدرات أن أحد تجار المخدرات كون تشكيل مع أصدقائه لتجارة المواد المخدرة بجميع أنواعها، واتخذ من محل إقامته بميت الخولى عبدالله، وكرا لتجارة المخدرات، وذاع صيته ونشاطه حتى وصل إلى مركز الزرقا والقرى المجاورة.

وهاجمت قوة من مكتب المكافحة وكر المخدرات وتم القبض على أحد العناصر وفر باقى أفراد التشكيل تاركين المواد المخدرة خلفهم عبارة عن 25 فرش حشيش 30 كيلو هيدرو وعدد 57 قرص تامول .

وطاردت قوة المكتب التاجر وأعوانه فى إحدى الزراعات، وقام أحد أفراد التشكيل بإخراج مسدس 9 م من بين طيات ملابسه وأطلق النار باتجاه قوة المكتب فأصاب أحد زملائه فى التشكيل فى فخذه وتم التحفظ عليه ونقله إلى مستشفى الزرقا العام تحت الحراسة.

تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية وسرعة ضبط باقى التشكيل.