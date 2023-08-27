رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع مراحل تقديم الطلاب



أجري الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل الجامعة لمتابعة مراحل التقديم المباشر للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحد الأدنى للتقدم المعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمود صبره مدير عام شئون التعليم والطلاب.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته، بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير جميع وسائل الراحة لهم، وتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن الجامعة خصصت مقر للبنك المختص داخل الجامعة لتسهيل المعاملات المالية أمام الطلاب.

كما أجرى رئيس الجامعة، حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.