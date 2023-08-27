"مستقبل وطن" ينظم احتفالية لتكريم أوائل الطلبة بكفر سعد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بكفر سعد، حفل تكريم لأوائل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأسر الطلبة تقديرا لمجهوداتهم وتفانيهم في إخراج جيل متفوق يستطيع أن يضع مصر في الريادة.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات حزب مستقبل وطن برئاسة المحاسب علي كيوان أمين عام الحزب بدمياط وعضو مجلس النواب البارز محمد الحصي رئيس الكتلة البرلمانية بدمياط، والمهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ وامين عام الحزب بالزرقا، والنائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال بأمانة الحزب بدمياط، والنائب حسن عبد الوهاب عيسى.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكراليم، وتلا ذلك تكريم أوئل الطلبة بمركز كفر سعد.

شارك في الاحتفالية جمع كبير من أهالي مركز كفر سعد، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو ليلة رئيس مجلس مدينة ومركز كفر سعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأزهر و التربيه والتعليم.

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