رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تكريم مدير عام الإدارة القانونية لبلوغه سن المعاش



شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حفل تكريم الأستاذ عبد الرؤوف محمد مدير عام الإدارة القانونية لبلوغه سن المعاش، في الاحتفالية التي تم إقامتها بحضور الأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والأستاذ نبيل ثروت حميدة عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ طارق عبد العظيم نقيب محامين بني سويف، وأعضاء نقابة المحامين والعاملين بالإدارة القانونية.

ورحب الدكتور منصور خلال كلمته بالحضور مشيداً بدور الإدارة القانونية بالجامعة في تنفيذ مهام عملهم على أكمل وجه، موجهًا شكره للأستاذ عبد الرؤوف محمد مدير عام الإدارة القانونية لبلوغه سن المعاش ومتمنيًا له حياه سعيدة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الجامعة لن تنسى أبنائها الذين قضوا فترات عملهم بالجامعة بإخلاص وتفانى، موجهاً بضرورة الاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها طوال فترة عملهم بالجامعة عن طريق تقديمهم الدورات التدريبية التي تنفذها الجامعة للعاملين لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وأثنى مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة على دور الدكتور منصور حسن في تقديم الدعم للإدارة سواء ماديًا أو معنويًا وتوفير كافة التسهيلات لهم لأداء عملهم في سهولة ويسر وأنه سعيد لعمله تحت قيادة رئيس الجامعة خلال ترأسه للإدارة القانونية.

وفي نهاية الاحتفالية أهدي نقيب محامي بني سويف درع النقابة للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة للتعاون المثمر بين النقابة والجامعة.