20 جنيها ارتفاعا.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 بقيمة 20 جنيها في الجرام الواحد، في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة الذهبية.

وبلغ سعر عيار 24 حوالي 2554 جنيها للبيع و2577 جنيها للشراء وعيار 21 حوالي 2235 جنيها للبيع و 2255 جنيها للشراء.

سجل سعر عيار 18 حوالي 1916 جنيها للبيع و1933 جنيها للشراء عيار 14 حوالي 1490 جنيها للبيع و1503 جنيهات للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و 18.04 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 79.44 ألف جنيه للبيع و80.15 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.554 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.