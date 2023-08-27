الدورى الألمانى.. مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ماينز، وذلك بعد قليل على ملعب "ميوا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت كالتالى:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: روبن كوخ، هرفويي سمولتشيتش، وليان باتشو.

خط الوسط: أنسجار كناوف، إلياس السخيري، كريستيان جاكيتش، فيليب ماكس، ماريو جوتزه ، عمر مرموش.

خط الهجوم: راندال كولو مواني.

ويحتل فريق آنتراخت فرانكفورت المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع فريق ماينز فى المركز الـ 16 بدون نقاط.