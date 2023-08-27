ads
الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الألمانى.. مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز

مرموش
مرموش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ماينز، وذلك بعد قليل على ملعب "ميوا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت كالتالى:
حراسة المرمى: كيفن تراب.
خط الدفاع: روبن كوخ، هرفويي سمولتشيتش، وليان باتشو.
خط الوسط: أنسجار كناوف، إلياس السخيري، كريستيان جاكيتش، فيليب ماكس، ماريو جوتزه ، عمر مرموش.
خط الهجوم: راندال كولو مواني.
ويحتل فريق آنتراخت فرانكفورت المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع فريق ماينز فى المركز الـ 16 بدون نقاط.

آينتراخت فرانكفورت ماينز تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش