صحة الأقصر تدشن حملة توعوية ضد أمراض الصيف

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن تدشين حملة للتوعية ضد أمراض الصيف، وهى الإجهاد الحراري، وضربات الشمس والتسممات الغذائية، وأمراض الإسهال والأمراض المنقولة بواسطة البعوض.

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن هذه الحملة تأتي في إطار حملة 100 يوم صحة، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع أو تقليل حدوث أمراض الصيف، والأمراض التي تنتقل عن طريق تلوث الطعام والشراب، وكذلك الحشرات الناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض.

وأوضح أيوب، أنه يجب إتباع عدة خطوات وإرشادات منها الابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية، والامتناع عن الخروج وقت الذروة لعدم التعرض لحروق الشمس، وتناول السوائل بكثرة مثل الماء والفواكه الصيفية، وتجنب لدغات البعوض وتقليل فرص تواجدها.

وتابع، كما تتضمن الخطوات، استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، واستعمال المبيدات الحشرية الآمنة، واستخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس، منوها إلى تجنب تناول الطعام من الباعة الجائلين، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح باستمرار وغسيل الخضروات والفواكه جيدا، وأيضا تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام وتفريغها وتنظيفها أسبوعيا، واستعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة، والتخلص من القمامة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها، والنظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار، والتخلص الدوري من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل أو خارجها.

وأشار إلى أنه يجب التعامل مع الأعراض المرضية بعد التعرض للدغات البعوض، فعند الشعور بأعراض مرضية مثل الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ينصح باستخدام مسكنات الباراسيتامول، والابتعاد عن المسكنات التي تحتوي على الأسبرين أو الإيبوبروفين، وشرب السوائل باستمرار والراحة، في حال زيادة حدة الإعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية حكومية لتلقي العلاج المناسب، ويجب عدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها إلا عن طريق التوصية الطبية بواسطة المختصين فقط.