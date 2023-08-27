ضبط تشكيل عصابي بحوزته 9 كجم استروكس وشادو بقيمة 3 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تكوين شخصين "لهما معلومات جنائية"، تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الإستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة (أول السلام) بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلوجرامات – كمية لمخدر الشادو وزنت 2 كيلوجرام – كمية لمخدر البودر وزنت كيلوجرام – أدوات ومعدات التصنيع – 36 قطعة سلاح نارى "براشوت" - سيارة – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,800,000 جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

