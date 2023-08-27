الزمالك يخطر لاعبيه بإجراء قياسات بدنية قبل بدء فترة الإعداد

أخطر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بإجراء قياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين، والمقرر انطلاقها بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكليه الحربية.

ويستهل الزمالك، منافسات الموسم الجديد بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، فى دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج مصر، فيما يقام الإياب بالقاهرة يوم 29 أو 30 أكتوبر المقبل.