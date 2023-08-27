تقديم 11525 خدمة أسبوعيا لمرضى السرطان بمستشفى الأورام بالأقصر

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أن مجموعة المستشفيات بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، تقدم 11525 خدمة أسبوعيا لدعم مرضى الأورام السرطانية، حيث يتم تلقي أوراق أية حالة تصل للمستشفى، ويتم فحصها في الحال داخل العيادات الخارجية بالمستشفى بمعرفة نخبة من نجوم الطب في ذلك التخصص، ويتم تحديد نوع الورم وطريقة علاجه الفورية.

وأوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفيات شفاء الأورمان، تستقبل متوسط مرضى في اليوم، ما يقارب 600 مريض ما بين جديد ومتردد، ويبلغ عدد الخدمات العلاجية التي يستفيد بها المرضى في الشهر حوالي 46870 خدمة بمعدل 11525 خدمة أسبوعيا.

وأضاف فؤاد، أن المؤسسة مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، خطت خطوات متعددة لدعم مراكز الأورام، من خلال العديد من الإجراءات ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع العديد من الجهات مثل جامعة الأقصر وجامعة جنوب الوادي ومديرية التربية والتعليم بقنا والأقصر لتوعية الطلاب، ودعم المرضى بالمستشفى، كما قامت المؤسسة بالتنسيق الكامل مع إدارة المستشفى في توعية المواطنين وتعريفهم بكافة ما يتم على أرض الواقع داخل أول صرح طبي مجاني بصعيد مصر، لتقديم سلسلة من النصائح التوعوية والمعلومات الطبية، من خلال إطلاق موسوعة "كل أسبوع معلومة ونصيحة طبية" من المستشفى لخدمة أهالينا لمواجهة السرطان والوقاية منه، وكذلك معرفة خطوات علاج المرضى التي تتم داخل المستشفى أولاً بأول.

وأضاف أن المستشفى قدم حزمة من النصائح والتعليمات الهامة لكافة سيدات الصعيد وجمهورية مصرية العربية لفحص أنفسهن دون الحاجة للذهاب للطبيب، وذلك لمكافحة ظهور سرطان الثدي، والذي يعتبر من أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين السيدات في مختلف أنحاء مصر، كما أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين المؤسسة ومستشفى شفاء الأورمان، لتقديم الخدمات الطبية لمرضي الأورام المحولين من المؤسسة فالجميع يد واحدة وقلب واحد لدعم مرضى السرطان في الصعيد.

مستشفى شفاء الاورمان (1)

مستشفى شفاء الاورمان (1)

مستشفى شفاء الاورمان (2)