الدوري الإنجليزي.. لويز يقود أستون فيلا لمواجهة بيرنلي

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بيرنلى، بعد قليل على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



جاء تشكيل أستون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: روبين أولسين.

خط الدفاع: إزري كونسا، دييغو كارلوس، باو توريس.

خط الوسط: ماتي كاش، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، لوكاس ديني، موسى ديابي، جون ماكجين.

خط الهجوم: أولي واتكينز.



ويحتل فريق أستون فيلا المركز الـ 13 برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع بيرنلى فى القاع بدون أى نقاط.