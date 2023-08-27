ads
الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. لويز يقود أستون فيلا لمواجهة بيرنلي

استون فيلا
استون فيلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بيرنلى، بعد قليل على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

جاء تشكيل أستون فيلا كالتالى:
حراسة المرمى: روبين أولسين.
خط الدفاع: إزري كونسا، دييغو كارلوس، باو توريس.
خط الوسط: ماتي كاش، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، لوكاس ديني، موسى ديابي، جون ماكجين.
خط الهجوم: أولي واتكينز.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الـ 13 برصيد ثلاث نقاط، بينما يقع بيرنلى فى القاع بدون أى نقاط.

الدوري الإنجليزي أستون فيلا بيرنلي دوغلاس لويز