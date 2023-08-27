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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل متحفظ لشيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي

شيفيلد يونايتد
شيفيلد يونايتد
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أعلن بول هيكنبوتوم المدير الفنى لفريق شيفيلد يونايتد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريمير ليج".
 جاء تشكيل فريق شيفيلد يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: ويس فوديرنجام.
خط الدفاع: أنيل أحمدودزيتش، جون إيغان، جاك روبينسون.
خط الوسط: جورج بالدوك، أوليفر نوروود، فينيسيوس سوزا، هامير، بن أوزبورن.
خط الهجوم: بيني تراوري، ويليام أوسولو.
ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الـ 17 دون رصيد من النقاط، بعد أن تلقى الخسارة في مباراتين.

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