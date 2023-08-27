تشكيل متحفظ لشيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي

أعلن بول هيكنبوتوم المدير الفنى لفريق شيفيلد يونايتد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريمير ليج".

جاء تشكيل فريق شيفيلد يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: ويس فوديرنجام.

خط الدفاع: أنيل أحمدودزيتش، جون إيغان، جاك روبينسون.

خط الوسط: جورج بالدوك، أوليفر نوروود، فينيسيوس سوزا، هامير، بن أوزبورن.

خط الهجوم: بيني تراوري، ويليام أوسولو.

ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الـ 17 دون رصيد من النقاط، بعد أن تلقى الخسارة في مباراتين.