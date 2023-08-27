أعلن بول هيكنبوتوم المدير الفنى لفريق شيفيلد يونايتد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريمير ليج".
جاء تشكيل فريق شيفيلد يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: ويس فوديرنجام.
خط الدفاع: أنيل أحمدودزيتش، جون إيغان، جاك روبينسون.
خط الوسط: جورج بالدوك، أوليفر نوروود، فينيسيوس سوزا، هامير، بن أوزبورن.
خط الهجوم: بيني تراوري، ويليام أوسولو.
ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الـ 17 دون رصيد من النقاط، بعد أن تلقى الخسارة في مباراتين.
البوابة سبورت
تشكيل متحفظ لشيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي
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أعلن بول هيكنبوتوم المدير الفنى لفريق شيفيلد يونايتد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريمير ليج".
أعلن بول هيكنبوتوم المدير الفنى لفريق شيفيلد يونايتد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريمير ليج".