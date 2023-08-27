هالاند يقود مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد

أعلن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريمير ليج".

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، ناثان أكي، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، جاك غراليش.

خط الهجوم: إيرلنج هالاند.

ويسعى الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، لقيادة حامل اللقب للظفر بالثلاث نقاط فى المباراة الثالثة على التوالى، بعد ان حقق الفوز فى الجولتين الماضيتين منذ انطلاق الموسم الجديد، والمواصلة على الحفاظ على لقبه.

بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الـ 17 دون رصيد من النقاط، بعد أن تلقى الخسارة في مباراتين.