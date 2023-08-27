الدورى الفرنسى.. رين يتقدم على لوهافر فى الشوط الأول

تقدم فريق رين على نظيره لوهافر، بهدفين لهدف، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "روازون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى.

أحرز هدفى فريق رين اللاعب لودوفيتش بلاس فى الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء، وكريستوفر ووه فى الدقيقة الـ 24، بينما جاء هدف فريق لوهافر عن طريق اللاعب نبيل عليوي فى الدقيةق الـ 40 من عمر الشوط الأول.

ودخل برونو جينيسيو المدير الفنى لفريق رين، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ستيف مانداندا.

خط الدفاع: لورينز أسينيون، كريستوفر ووه، آرثر ثياتي، ادرين تروفيرت.

خط الوسط: بينجامين بوريجايد، نيمانيا ماتيتش، إنزو لو في.

خط الهجوم: لودوفيتش بلاس، ارنود كاليموندو، أمين غويري.



بينما أعلن لوكا إلسنر المدير الفنى لفريق لوهافر، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أرثور ديسماس.

خط الدفاع: يوان سالميار، أرونا سانغانتي، جوتيير لوريس، كريستوفر أوبيري.

خط الوسط: لويك نيغو، ياسين كشطة، عبد الله توري، دالير كوزياييف.

خط الهجوم: نبيل عليوي، صامويل غراندسير.



ويحتل فريق رين المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز فى جولة وتعادل فى أخرى، بينما يحتل فريق لوهافر المركز الـ 13 برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل.