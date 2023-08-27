أعلنت نجلاء إدوار، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن التعاون مع مؤسسة "العيادة" الطبية، برئاسة الدكتور أحمد الجعيدي، رئيس مجلس الإدارة، لتنظيم قوافل طبية مجانية لأبناء بورسعيد خاصة المرأة المعيلة والأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

تعاون مشترك لـ"القومي للمرأة" ببورسعيد لتنظيم قوافل طبية مجانية للأسر الأولى بالرعاية

وأشارت مقررة المجلس إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لذلك جرى التعاون مع مؤسسة "العيادة" التي تضم أكثر من 70 استشاري وأستاذ في مختلف التخصصات ولها خبرات كبيرة في إدارة الكيانات الطبية وذلك لتقديم أعلى مستوى لأبناء بورسعيد، لافتة أن أولى القوافل الطبية المجانية سيكون يوم الثلاثاء المقبل بمقر المؤسسة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الجعيدي، رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد لتقديم الخدمات الصحية من خلال عدة فعاليات، موضحا أن "العيادة" تهدف إلى تخفيف مشقة السفر من خلال استقطاب الأطباء والاستشاريين المعروفين على مستوى الجمهورية، والتي أثمرت جهودها عن التعاقد من أكثر من 60 تعاقد مع شركات التأمين الطبي، وأن آخر تعاقد كان مع مستشفيات دار الفؤاد كبرى الكيانات الطبية في مصر.

وأكد على أن الثلاثاء المقبل سيكون أولى ثمار التعاون مع المجلس القومي للمرأة باستقبال أفضل الاستشاريين من دار الفؤاد لأول مرة في بورسعيد وتقديم خدمات طبية مجانية بالتعاون مع المجلس، وأنه سيتواجد دكتور أحمد فاروق قريطم، استشاري علاج ألم العمود الفقري والألم المزمن وآلام الأورام السرطانية بمستشفيات دار الفؤاد.