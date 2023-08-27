حملات شاملة للنظافة وري الأشجار بقرى مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

نفذ جهاز النظافة والتجميل بمدينة الحسنة بوسط سيناءحملات شاملة للنظافة وري الأشجار بقرى مركز ومدينة الحسنة في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء على توجيهات محافظ شمال سيناء وتحت رعاية سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وتحت إشراف ومتابعة من محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة.

وجرت الحملات تحت إشراف حسام النحال مدير إدارة البيئة والأزمات بمجلس مدينة الحسنة وتضمنت الحملات أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامه الموجودة على مدار اليوم الكامل بقرية بغداد بمركز الحسنة، وذلك لإظهار القرية بالشكل الحضاري اللائق في ظل استمرار حملات النظافة والتجميل اليومية في الشوارع والأحياء بمركز ومدينة الحسنة.

واستهدفت الحملة رفع مخلفات القمامة وكنس الشوارع وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالقرية، وذلك بواسطة معدات الحملة الميكانيكية بالمجلس حيث أسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من مخلفات القمامه بكافة الشوارع والميادين، كما واصلت الحملة جهودها باستكمال أعمال ري وتهذيب الأشجار المنزرعة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة والتي استهدفت ري الأشجار بأحياء وشوارع وبمحيط المصالح والهيئات الحكومية بنطاق القرية.

وتستمر رئاسة مركز ومدينة الحسنة بتكثيف الجهود والحملات اليومية على المرافق وتحسين الخدمات لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة للمواطنين بمركز ومدينة الحسنة وتحقيق حياة كريمة لهم٠